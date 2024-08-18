Avrupa yeni bir felaketle karşı karşıya

Rusya-Ukrayna savaşı her gün daha da şiddetleniyor. Doğuda yoğun çatışmalar yaşanırken kuzeyde Ukrayna Rus topraklarında ilerliyor. Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Rostov bölgesindeki petrol ürünleri tesisini ve Kursk bölgesindeki bir köprüyü vurduğu bildirildi. Öte yandan Emekli ABD subayı Stanislav Krapivnik, Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyen Ukrayna güçlerinin Kursk Nükleer Santrali'ni vurması halinde Avrupa'da Çernobil benzeri yeni bir nükleer felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları ise Zaporiojye Nükleer Santrali'nde güvenlik durumunun kötüleştiğini tespit etti. UAEA Başkanı Rafael Grossi, "Zaporojye Nükleer Santrali'nin nükleer güvenliği ve bütünlüğüne yönelik tehditlerin tekrar arttığını görüyoruz. Tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyor, santralin korunması için belirlenen beş ilkeye bağlı kalınmasını tekrar vurguluyorum" dedi.