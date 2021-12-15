Avrupa yine içine kapandı

Kovıd-19'un Omicron varyantı Avrupa
ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı. İsviçre
, Almanya
, İngiltere
, Danimarka
, Hollanda
ve Belçika gibi pek çok ülke hatırlatma dozuna başlama kararı alınca aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Norveç'te restoran ve barlarda alkol satışları yasaklandı. İsviçre ülkeye girişte aşılı aşısız herkese test yaptırma zorunluluğu getirdi. Almanya yıl sonuna kadar 30 milyon kişiye hatırlatma aşısının yapılması hedefini koydu. İngiltere aşı pasaportu uygulaması getirdi. Hafta başından bu yana pek çok işyeri evden çalışma uygulamasına geçti. Fransa'da gece kulüpleri kapatıldı. İtalya, ülkeye girişte test sonucu negatif olsa bile herkese 5 gün karantina kuralı getirdi. Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle getirilen 'kısmi kapanma' 1 ay uzatıldı. AA