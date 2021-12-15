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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Avrupa yine içine kapandı

Avrupa yine içine kapandı
Kovıd-19'un Omicron varyantı Avrupa ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı. İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülke hatırlatma dozuna başlama kararı alınca aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Norveç'te restoran ve barlarda alkol satışları yasaklandı. İsviçre ülkeye girişte aşılı aşısız herkese test yaptırma zorunluluğu getirdi. Almanya yıl sonuna kadar 30 milyon kişiye hatırlatma aşısının yapılması hedefini koydu. İngiltere aşı pasaportu uygulaması getirdi. Hafta başından bu yana pek çok işyeri evden çalışma uygulamasına geçti. Fransa'da gece kulüpleri kapatıldı. İtalya, ülkeye girişte test sonucu negatif olsa bile herkese 5 gün karantina kuralı getirdi. Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle getirilen 'kısmi kapanma' 1 ay uzatıldı. AA
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Avrupa yine içine kapandı
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