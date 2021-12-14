Avrupa ‘yoğun bakım’ krizinde

Kovid-19'un
son varyantı Omicron
'la birlikte vaka sayılarının hızla arttığı Avrupa
'da yoğun bakım servislerinin kapasitesi bir kez daha gündemde. Belçika
'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle diğer hastalıklar için yoğun bakımda olanlara yer bulmakta zorlanılmaya başlandı. 18 Kasım'dan bu yana tüm hastanelere yoğun bakım kapasitelerinin yüzde 50'sini Kovid-19 hastaları için ayırmaları talimatı veren Belçika sağlık otoriteleri alarmda. Belçika yerel basını ülkedeki hastanelerde her sabah doktorların, acilen ameliyat edilebilecek hastaların hangileri olması gerektiği sorusuyla karşı karşıya kaldığını bazen ameliyatların 3 kez ertelendiğini yazdı. Yoğun bakım servislerindeki krizin bir diğer nedeni de personel açığı. 4. dalgayı yaşayan Belçika'da mevcut durumu karşılamak için yeterli sağlık çalışanı bulunmuyor.
NOEL İZNİNE KARŞI PARA TEKLİFİ: Fransa
'nın başkenti Paris
'teki hastanelerde de artan vakalar nedeniyle durum aynı. Paris Hastaneleri Toplum Yardımı Genel Direktörü Martin Hirsch
, Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde hastanelerin acil eylem planını uygulamaya koyduklarını belirtti. Hirsch, diğer yandan hastane çalışanlarının tatil ihtiyacının farkında olduklarını ancak hemşire ve bakıcı personele 10 günlük Noel izinlerini 2 bin euro karşılığında ertelemelerini teklif ettiklerini söyleyerek tatil izinlerini zamanında kullanmak isteyen personel için gerekli ayarlamaları yapacaklarını kaydetti. AA