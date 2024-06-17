Avrupa’da 2 turist sıcaktan öldü

Daha yazın başları olmasına rağmen Avrupa ülkeleri mevsim normallerinin üzerine çıkan kavurucu sıcaklar mücadele ediyor. Nisan'dan bu yana giderek artan sıcaklar, geçtiğimiz yılki aşırı hava olaylarının tekrarlanacağına dair endişeleri arttırırken, Yunanistan'daki turist ölümleri sürüyor. Şimdiye kadar iki turist yaşamını yitirdi. Danimarkalı ve ABD'li turistler yürüyüşe çıktıklarında hayatlarını kaybetti. 3 turist de kayıp. Euronews'ün haberine göre Yunanistan'ın orta ve güney kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması nedeniyle Akropolis bu hafta ziyaretlere kapatıldı.İngiliz Daily Mail gazetesi Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 derece üzerinde seyretmesine de dikktat çekti. Aşırı sıcaklar orman yangınlarının dışında olağanüstü hava olaylarına da neden oluyor. İspanya'da da şiddetli sel uçuşları durdurdu.