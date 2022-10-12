Avrupa’da 5 ülke hükümetsiz

Avrupa'da 5 ülkede seçimlerin ardından hâlâ hükümetler kurulamadı. İtalya'da gözler, 25 Eylül'deki aşırı sağ ittifakın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından kurulacak hükümete çevrildi. İsveç'te ise ılımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson liderliğindeki hükümet kurma girişimi bir aydır devam ediyor. Bulgaristan'da da son 1,5 yılda 4 kez sandık başına gidildi. Ülke, kabine kurulamaması durumunda 2023'te yeniden erken genel seçime gidebilir. Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan seçimin ardından yeni hükümetin kurulması zaman alacak gibi görünüyor. Sırbistan'da da seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı. Ayrıca, Karadağ'da güvenoyu alamayan hükümetin düşmesiyle yönetim boşluğu doğdu.