Avrupa’da asıl ayrımcılığı sokakta yaşıyoruz!





PARMAKLA GÖSTERİP HAKARET EDİYORLAR

Eğitimci Hatice Demirtaş, "Alman okullarında ve kreşlerde engelli çocuklarla çalışıyorum. Altı yaşındaki kızım ve küçük oğlumla bebek arabasıyla giderken, bir Alman beni parmağıyla gösterip, 'Aptal bu çocukları mı doğurdun?' şeklinde herkesin içinde ağır hakarette bulundu. Bazı insanlar için isminiz, ten, saç renginiz değişikse bu ırkçılığa uğramaya sebep olabiliyor" diye görüş belirtti.