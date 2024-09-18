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Giriş Tarihi: 19.9.2024

Avrupa’da Boris alarmı devam ediyor

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Avrupa’da Boris alarmı devam ediyor
Günlerdir Orta Avrupa'yı kasıp kavuran Boris Fırtınası güneye yönelirken, İtalya'da da aşırı hava koşulları can kaybına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Foggia kenti yakınlarında sele kapılan bir itfaiye şefi hayatını kaybetti. Ülke genelinde etkili olan soğuk, yağışlı ve fırtınalı hava, bazı noktalarda sel ve su baskınlarına yol açarak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollar trafiğe kapandı. Özellikle Emilia-Romagna, Marche ve Lazio bölgelerinde yüksek alarm durumuna geçildi. Öte yandan Polonya, Çekya, Avusturya ve Romanya'da fırtınanın yol açtığı şiddetli sel nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti.
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Avrupa’da Boris alarmı devam ediyor
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