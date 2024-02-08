Avrupa’da çiftçiler geri adım atmıyor

AVRUPA Birliği tarım politikalarında değişiklik isteyen ve üretim maliyetlerindeki artış ve şiddetli kuraklık gibi sorunlarla mücadele için önlemler talep eden çiftçilerin kıta çapındaki eylemleri sürüyor. Euronews'ün haberine göre çiftçiler, AB'nin pestisit yasasından taviz vermesini olumlu karşıladı, ancak talepleri henüz giderilemediği için eylemlerini sürdürmeyi planlıyor. İspanya'da çiftçilerin yol kapatma eylemi üçüncü gününe girdi. Çiftçiler, limonda yüzde 880'i bulan tarladan markete gıda zincirindeki yüksek fiyat artışlarına çözüm istiyor.