Avrupa'da enerji krizi: "Almanya'yı zor yıllar bekliyor"

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, enflasyon, gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya. Rusya'nın Batı'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya giden gazı büyük oranda kesmesi ile başlayan enerji krizi devam ediyor.
Avrupa Birliği'nin aldığı tasarruf planı kapsamında ülkeler enerji kullanımını düşürmeye çalışırken Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık nüfusu olan Almanya'da bu kış milyonlarca evin soğukta kalmasından endişe ediliyor.
Kış aylarının yaklaşması ile gaz ihtiyacında yaşanacak artış ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeni ile çöküş riski ile karşı karşıya kalan Almanya'da iflas endişeleri artmaya başladı.
Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, Alman ekonomisi temmuz ayında kötüleşti. Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Almanya resesyonun eşiğinde. Yüksek enerji fiyatları ve gaz kıtlığı tehdidi ekonomiyi olumsuz etkiliyor" dedi.
Ekonomistler ülkede yüksek enflasyon durumunda ise herhangi bir gevşeme beklemiyor.Fransa'yı karıştıran afiş: "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!"