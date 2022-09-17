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Giriş Tarihi: 17.9.2022 23:13 Son Güncelleme: 17.9.2022 23:43

Avrupa'da enerji krizi: "Almanya'yı zor yıllar bekliyor"

Avrupa’da enerji krizi: Almanya’yı zor yıllar bekliyor

Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşiyor. Enerji krizi nedeniyle pek çok Avrupa ülkesi tasarruf tedbirlerini devreye sokarken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’da krizden payını aldı. Dikkat çeken bir kapakla gündem olan Almanya’nın haftalık Der Spiegel dergisi 'Almanya'yı zor yıllar bekliyor' kapağıyla gündem oldu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, enflasyon, gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya. Rusya'nın Batı'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya giden gazı büyük oranda kesmesi ile başlayan enerji krizi devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin aldığı tasarruf planı kapsamında ülkeler enerji kullanımını düşürmeye çalışırken Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık nüfusu olan Almanya'da bu kış milyonlarca evin soğukta kalmasından endişe ediliyor.

"ALMANYA'YI ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Almanya'da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi yaşanan krizi kapağına taşıyarak "Almanya'yı zor yıllar bekliyor" başlığını attı.

"ALMANYA RESESYONUN EŞİĞİNDE"

Kış aylarının yaklaşması ile gaz ihtiyacında yaşanacak artış ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeni ile çöküş riski ile karşı karşıya kalan Almanya'da iflas endişeleri artmaya başladı.

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, Alman ekonomisi temmuz ayında kötüleşti. Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Almanya resesyonun eşiğinde. Yüksek enerji fiyatları ve gaz kıtlığı tehdidi ekonomiyi olumsuz etkiliyor" dedi.

Ekonomistler ülkede yüksek enflasyon durumunda ise herhangi bir gevşeme beklemiyor.

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Avrupa'da enerji krizi: "Almanya'yı zor yıllar bekliyor"
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