Avrupa’da enerji krizi! Avrupalılar içler acısı durumu anlattı: Ya yemek ya ısınma!

Avrupa'da enerji maliyetindeki artışlar, birçok kişiyi zor durumda bırakırken, eşitsizliği daha da artırdı. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, savaşın körüklediği gıda ve enerji maliyetlerindeki büyük artışın da etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaştı.

REUTERS'TA YER ALAN ANALİZ DİKKAT ÇEKTİ

Bugün Reuters'ta yer alan bir analiz oldukça ilgi çekti. Analizde Avrupalıların yaşam standartlarının nasıl düştüğüne dair bilgiler yer aldı. İşte haberden dikkat çeken detaylar;

ENERJİDE REKOR SEVİYEDE HARCAMALAR!

Toptan doğal gaz ve elektrik fiyatları aniden artış gösterirken, araştırmalar; Avrupa'da milyonlarca kişinin rekor bir seviyede gelirlerini enerjiye harcadığını ortaya koydu.

"EVİMDE KLİMA AÇAMADIM! YA YEMEK YA ISINMA!"

Doğu İngiltere'deki kasabalardan Grimsby'den Philip Keetley, yaz aylarındaki aşırı sıcaklara rağmen evindeki soğutma vantilatörünü (klima) açmadığını belirtirken, "Yaşam masrafı yükseldi ve kriz yokmuşçasına bir parayla yaşamanız bekleniyor… Ya evi ısıtıcam, ya da yemek yiyeceğim gibi bir durum çıkıyor ortaya" diye konuştu.

UKRAYNA SAVAŞI, RUSYA YAPTIRIMLARI, KORONAVİRÜS PANDEMİSİ...

Ukrayna'daki savaş, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve koronavirüs pandemisi sonrası ile elektrik ve yakıt fiyatlarındaki artışlar, Avrupa'daki diğer şehirlerde yaşayan vatandaşları, gönüllü olarak gazın kullanımını azaltmaya yönlendirdi.

12 AYDA YÜZDE 550'LİK ARTIŞ

Avrupa'daki gaz fiyatları, diğer ülkelerle kıyaslandığında 12 ayda yüze 550 artış gösterdi. İngiliz tüketicileri için enerji maliyeti Ekim ayında yüzde 80'lere çıkacak. Düzenleyici firma OFGEM'in Cuma günü yaptığı açıklamada, bir hanede yıllık enerji kullanımının 3,549 pound, yani 4,188 dolar olduğu belirtildi.

BU KIŞ ZOR GEÇECEK!

Avrupa devletleri, yardım önerisinde bulundu, ancak veriler bu yardımın hanelerde önemli bir fark yaratmadığını da ortaya koydu. Bu kış, Britanyalılar, gelirlerinin ortalama yüzde 10'unu gaza, elektriğe ve araç yakıtı gibi diğer ısıtma yakıtlarına harcayacak.

KRİZ DERİNLEŞECEK

Bu da demek oluyor ki yaşanan kriz, 1970 ve 1980'lerde yaşanan enerji krizinden daha da ciddi seviyeye ulaşacak.

Bir petrol üreticisinin petrol ambargosu ve 1979'daki İran devrimi, Batı'daki benzin istasyonlarında elektrik kesintilerine ve uzun kuyruklara neden oldu. 1982'de bu krizin zirvesinde, Birleşik Krallık'taki insanlar gelirlerinin %9,3'ünü enerjiye ödedi.

8,5 MİLYON HANE YOKSULLUK İÇERİSİNDE OLABİLİR

Birleşik Krallık yardım kuruluşu Ulusal Enerji Eylemi (NEA), İngiltere'nin geçen Ekim ayında 4,5 milyon olan sınırının arttığı Ekim ayından sonra 8,5 milyon Birleşik Krallık hanesinin yakıt yoksulluğu içinde olabileceğini tahmin ediyor.

NEA ve diğer İngiliz hayır kurumlarına göre, bir hane, düşük gelirliyse ve gelirinin %10'unu veya daha fazlasını enerjiye harcaması gerekiyorsa, yakıt yoksulluğu içinde yaşıyor olarak tanımlanır. Bu tanım, gayri resmi olarak diğer Avrupa ülkelerinde de kullanılıyor.

"ARTIŞ TAMAMEN EMSALSİZ"

NEA'da politika ve savunuculuk direktörü Peter Smith, "Enerji faturalarındaki gördüğümüz artış tamamen emsalsiz" dedi. "Düşük gelirli hanelerin orantısız bir şekilde gelirlerinin daha fazlasını enerjiye harcamasının bu tarihsel eğilimlerinin hala çok belirgin olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Keetley, Nisan ayında Kurul danışmanı işini kaybetti ve sosyal sigorta planından aylık 600 pound'la yaşamını sürdürüyor. Keetley aldığı bu miktarın yarısının kiraya, yarısının da diğer ihtiyaçlara gittiğini söylüyor.

MASRAFLARI YÜZÜNDEN TEK ÖĞÜN YEMEK YİYEBİLİYOR

Şimdilerde Keetley, enerji tüketimini minimuma indirse de tek öğün yemek yiyor ve gelirinin yüzde 15'ini enerji faturalarına veriyor.

Financial Fairness Trust'ın çalışmasına katılan Bristol Üniversitesi'nde kıdemli araştırma görevlisi Jamie Evans, "İnsanlar faturalarını düşük tutmak için oldukça fazla uğraşsalar da yine de faturalar çıkıyor. Bu nedenle de devletten daha fazla hamle görmek istiyoruz" dedi.

"20 SAAT OLMADAN ÖLECEĞİM"

İngiltere'da yaşayan diyaliz hastası Dawn White, ülkedeki yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ihtiyacı olan tedaviyi görememekten korktuğunu belirterek, "(Diyaliz) makinem haftada beş kez çalışıyor, 20 saat olmadan öleceğim" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAKİ TÜRK: DUŞUMU VE TIRAŞIMI İŞYERİNDE OLUYORUM

Arupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da hanehalkı doğal gaz faturaları temmuz ayında 2021'e göre iki katından fazla artarken, orta teraslı bir eve sahip ailelerin kalorifer yakıtı fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 78 arttı.

Almanya Frankurt'ta yaşayan Türk kökenli Ercan Erden ise, duş ve tıraş ihtiyacını işyerinde giderdiğini ifade etti.

YÜZDE 80 ARTIRILDI

İngiliz enerji sektörü denetim kurumu OFGEM'den bugün konuyla ilgil açıklama yaptı OFGEM, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar verdi.