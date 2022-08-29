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Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:31 Son Güncelleme: 29.8.2022 16:36

Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Avrupa elektrik piyasasına müdahale...

AA
Avrupa’da enerji krizi büyüyor! Avrupa elektrik piyasasına müdahale...

Avrupa'da enerji krizi büyüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.

Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizi sürüyor. Konuyla ilgili AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den bir açıklama geldi.

Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.

ACİL DURUM PLANI!

Öte yandan Avrupa Birliği enerji tasarrufu için hazırladığı gaz acil durum planını hayata geçirmişti.

Planla AB ülkelerinin Mart 2023'ün sonuna kadar gaz tüketimini, son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla gönüllü olarak yüzde 15 azaltmaları öngörülüyor.

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Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Avrupa elektrik piyasasına müdahale...
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