Avrupa’da etkisini sürdürüyor

Kovid-19'un Omicron varyantı Avrupa
'da birçok ülkede etkisini sürdürüyor. 128 ülkede Omicron vakası tespit edilirken, Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke İngiltere
oldu.
Avrupa'nın birçok ülkesinde Omicron varyantı etkisini sürdürürken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.
İngiltere'de 30 Aralık'ta 19 bin 544 yeni omicron vakası tespit edilirken, böylelikle toplam Omicron vakası sayısı 229 bin 666'ya ulaştı. Almanya'da 30 Aralık itibarıyla Omicron vakalarının sayısı 16 bin 748'e çıktı. Alman Statista şirketinin verilerine göre, 21 Aralık itibarıyla İngiltere, Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.
Danimarka'da 273, Norveç'te 197, Hollanda'da 183, Belçika
'da 181, İsviçre
'de 164, İrlanda'da 144, İspanya'da 141, Avusturya'da 132, Fransa'da 71, İsveç'te 66, İtalya'da 62, Portekiz'de 52, Rusya'da 27, Çekya'da 10, Polonya ve Romanya'da 7'şer, Slovakya, Litvanya, Finlandiya'da 3'er, Lihtenştayn, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Yunanistan'da 2'şer ve Lüksemburg'da 1 Omicron vakası tespit edildi.
Belçika'da 27 Aralık itibariyle Omicron varyantı, koronavirüs vakalarının yüzde 60,1'ini ve İsviçre'de de yüzde 57.8'ini oluşturdu.
İLK SIRADA ABD VAR
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, salgının başından bu yana dünyada vaka sayısı 288 milyon 548 bin 705'e ulaştı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 453 bin 463, iyileşenlerin sayısı da 253 milyon 779 bin 62 oldu. En yüksek vaka sayısının görüldüğü ABD'de 55 milyon 696 bin 500 kişi Kovid-19'a yakalandı, 846 bin 905 kişi hayatını kaybetti.