Avrupa’da gıda alarmı: ’İngiltere uyurgezer şekilde krize ilerliyor’

GIDA ALARMI: 'ÜLKE UYURGEZER ŞEKİLDE KRİZE İLERLİYOR'

Batters, "Küresel oynaklığın dünyanın gıda üretiminin istikrarını, gıda ve enerji güvenliğini tehdit ettiği bir zamanda İngiliz gıda sektörü tehdit altında. Korkarım, İngiliz meyve ve sebze tedarikinin geleceği tehlikedeyken, ülke daha büyük bir gıda arzı krizine doğru uyurgezer bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.