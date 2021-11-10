Avrupa’da göçmen krizi büyüyor: Rusya savaş uçağı gönderdi...

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi tırmanıyor. Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti. Sınırda sayıları binleri bulan göçmen kafilesinin, ellerinde kazma ve küreklerle tel örgüleri yıkmaya çalıştığı iddia edildi. Polonya askeri birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin ise göz yaşartıcı gaz da kullanarak, tel örgüleri yıkıp sınırı geçmeye çalışan göçmenleri engellediği belirtildi. Bölgede gerilim tırmanırken Rusya'dan Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiği açıklaması geldi.