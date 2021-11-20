Avrupa’da göçmen krizi! Gizli belgeler ortaya çıktı: Avrupa alarmda...

GİZLİ BELGELER SIZDIRILDI
AB ülkelerine sunulan Güvenlik ve Savunma için Stratejik Pusula'sı basına sızdı. Belgeye göre AB'nin potansiyel krizlerle başa çıkmak için hızla 5 bin asker konuşlandırma kapasitesi elde etmesi öneriler arasında yer alıyor. Söz konusu birliğin Brüksel'deki bir komutana bağlı daimi bir kuvvet olmaktan ziyade, katılımcı üye devletler tarafından belirli bir görevi yerine getirmek üzere oluşturulacak ve AB düzeyinde komuta edilmesi planlanıyor.
ANLAŞMA KOLAY OLMAYACAK
AB adına asker konuşlandırmak, üye devletlerin imza atmasını ve katılımını gerektiriyor.. Sistemin nasıl işleyeceğine dair bilgiye ulaşılmadı.
Elde edilen belgelerde ayrıca savunma tedariki, araştırma ve istihbarat konularında da birleşik bir yaklaşıma duyulan ihtiyaçtan bahsediliyor. Birlikteki 27 ülkenin maliyetler konusunda anlaşmaya varmasının ise kolay olmayacağı tahmin ediliyor. CNN'de konuya ilişkin yer alan analizde "Tüm olumlu seslere rağmen, 27 ülkenin liderleri bu teklifi tartışmak için bir odaya kilitlendiğinde, çıplak ulusal çıkarlar ve önceki hırsların devreye girmesi ile bu planın tamamen rafa kaldırılması söz konusu olabilir" ifadeleri yer aldı.