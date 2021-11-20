Avrupa’da göçmen krizi! Gizli belgeler ortaya çıktı: Avrupa alarmda...

GİZLİ BELGELER SIZDIRILDI

AB ülkelerine sunulan Güvenlik ve Savunma için Stratejik Pusula'sı basına sızdı. Belgeye göre AB'nin potansiyel krizlerle başa çıkmak için hızla 5 bin asker konuşlandırma kapasitesi elde etmesi öneriler arasında yer alıyor. Söz konusu birliğin Brüksel'deki bir komutana bağlı daimi bir kuvvet olmaktan ziyade, katılımcı üye devletler tarafından belirli bir görevi yerine getirmek üzere oluşturulacak ve AB düzeyinde komuta edilmesi planlanıyor.