Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa'da göçmen krizi! Gizli belgeler ortaya çıktı: Avrupa alarmda...
Giriş Tarihi: 20.11.2021 16:50 Son Güncelleme: 20.11.2021 16:53

Avrupa'da göçmen krizi! Gizli belgeler ortaya çıktı: Avrupa alarmda...

Avrupa’da göçmen krizi! Gizli belgeler ortaya çıktı: Avrupa alarmda...

Polonya Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi Avrupa'nın bir numaralı gündem maddesi oldu. Yaşanan krizin ardından Avrupalı yetkililer alarma geçti. Avrupa Birliği'nin uzun süredir planladığı ancak hayata geçirmediği AB ordusu fikri yeniden masada...

Polonya belarus sınırında yaşanan göçmen gerilimi sonrası Avrupa Birliği alarma geçti. AB'nin koruması için tamamen ABD'ye veya NATO'ya güvenemeyeceği gerekçesi ile Avrupa ordusu kurulması fikri yeniden gündeme geldi.

GİZLİ BELGELER SIZDIRILDI

AB ülkelerine sunulan Güvenlik ve Savunma için Stratejik Pusula'sı basına sızdı. Belgeye göre AB'nin potansiyel krizlerle başa çıkmak için hızla 5 bin asker konuşlandırma kapasitesi elde etmesi öneriler arasında yer alıyor. Söz konusu birliğin Brüksel'deki bir komutana bağlı daimi bir kuvvet olmaktan ziyade, katılımcı üye devletler tarafından belirli bir görevi yerine getirmek üzere oluşturulacak ve AB düzeyinde komuta edilmesi planlanıyor.

ANLAŞMA KOLAY OLMAYACAK

AB adına asker konuşlandırmak, üye devletlerin imza atmasını ve katılımını gerektiriyor.. Sistemin nasıl işleyeceğine dair bilgiye ulaşılmadı.

Elde edilen belgelerde ayrıca savunma tedariki, araştırma ve istihbarat konularında da birleşik bir yaklaşıma duyulan ihtiyaçtan bahsediliyor. Birlikteki 27 ülkenin maliyetler konusunda anlaşmaya varmasının ise kolay olmayacağı tahmin ediliyor. CNN'de konuya ilişkin yer alan analizde "Tüm olumlu seslere rağmen, 27 ülkenin liderleri bu teklifi tartışmak için bir odaya kilitlendiğinde, çıplak ulusal çıkarlar ve önceki hırsların devreye girmesi ile bu planın tamamen rafa kaldırılması söz konusu olabilir" ifadeleri yer aldı.

HER KRİZDE ALEVLENİYOR

AB'nin kendi "Avrupa ordusunu" kurma fikri, dönem dönem özellikle krizler ortaya çıktıkça alevleniyor ancak şimdiye kadar atılan somut bir adım yok.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa'da göçmen krizi! Gizli belgeler ortaya çıktı: Avrupa alarmda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA