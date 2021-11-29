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Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:33 Son Güncelleme: 29.11.2021 11:45

Avrupa'da kriz tırmanıyor! Polonya'dan şok suçlama: Her gece bunu yapıyorlar

DHA
Avrupa’da kriz tırmanıyor! Polonya’dan şok suçlama: Her gece bunu yapıyorlar

Polonya Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor. Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Açıklamada, sınırının Mielnik bölgesinde dün 33 sığınmacının sınırı geçerken yakalandığı ifade edilirken Belaruslu yetkililerin sınırdaki tellere zarar verdiği iddia edildi.

Avrupa'da göçmen gerilimi sürüyor. Polonya ve Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin Polonya'dan Belarus'a şok suçlama geldi. Poloya Belaruslu yetkililerin sınırdaki dikenli tellere zarar verdiğini ifade etti.

DİKENLİ TELLERE ZARAR VERİYORLAR

Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus tarafının sığınmacılara geçiş kolaylığı sağlamak için sınırdaki dikenli tellere zarar verdiğini açıkladı.
Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya-Belarus sınırının Mielnik bölgesinde dün 33 sığınmacının sınırı geçerken yakalandığını ifade ederek Belarus yetkililerinin geçişi kolaylaştırmak için dikenli tellere zarar verdiğini belirtti.

HER GECE BUNU YAPIYORLAR

Bakanlık, Belarus tarafının nerdeyse her gece sınır çitlerine zarar verdiğini ifade etti. Polonya sınır muhafızları, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

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Avrupa'da kriz tırmanıyor! Polonya'dan şok suçlama: Her gece bunu yapıyorlar
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