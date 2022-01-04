Avrupa’da göçmen ölümlerinde rekor

Avrupa
'daki göçmen ölümleri yine korkutucu boyutlara ulaştı. Geçen yıl İspanya
'ya gitmeye çalışan göçmenlerden 4 bin 400'den fazlası kayboldu. Bunlardan en az 205'inin çocuk olduğu belirtiliyor. Açık denizlerdeki göç yollarını takibe alan Walking Borders (Caminando Fronteras) adlı sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, denizde kaybolan göçmenlerin sayısı bir önceki yıla oranla ikiye katlandı.
MANŞ DENIZI'NDE DURUM KÖTÜLEŞIYOR
GEÇEN yıl Manş Denizi
üzerinden 28 binden fazla düzensiz göçmen küçük botlarla Fransa
'dan İngiltere
'ye geçti. Ulusal haber ajansı PA Media'nın İngiliz hükümetinden edindiği verilere göre, bu sayı 2020'deki 8 bin 417 geçişi üçe katlayarak rekora ulaştı. Göçmenlerin Manş Denizi
'ni küçük tekne ve botlarla geçmeye çalışması geçen yıl da çok sayıda kişinin hayatına mal oldu. Göçmen geçişleri iki ülke arasında ciddi krizlere neden oluyor.