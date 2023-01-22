Avrupa’da grev ve protesto dalgası yayılıyor: Paris savaş alanına döndü

KOVİD-19 salgını sonrası zor günler geçiren Avrupa'nın ekonomisi, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan gaz krizi ile iyice sarsıldı. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok ülkede her gün yeni bir sektör greve gidiyor, protesto gösterileri düzenliyor. Grevler sağlık ve eğitimi sekteye uğratırken ulaşım gibi kamu hizmetlerini felç ediyor. Fransa, dün bir kez daha protestolara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çeken yasa tasarısı ülkede gerilimi yükseltti. Ülke genelinde eylemler ve protestolar düzenlenirken, başkent Paris adeta savaş alanına döndü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, eylemciler bankamatik ve bankaların camlarını kırdı.Bazı göstericiler Bastille Meydanı'nda polisle çatıştı. Eylemciler güvenlik güçlerine şişe, çöp kutusu ve sis bombası atarken polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Perşembe günü başlayan grevler nedeniyle Fransa'da hayat durma noktasına geldi. Tren seferleri iptal edildi, okullarda eğitime ara verildi. Paris'teki gösterilerde 5 binden fazla polis görev alırken, 40'tan fazla eylemci de gözaltına alındı. Son 3 günde 1 milyondan fazla kişi eylem yaptı. Sendikalar, Macron tasarıyı geri çekene kadar grevlere devam edileceğini açıkladı.İngiltere'de sağlıktan toplu taşıma sektörüne kadar birçok alanda düzenlenen protestolar hayatı felç etti. Daha yüksek ücret talepleri reddedilen çoğunluğu hemşire, ambulans çalışanı, demiryolu işçileri ve öğretmenlerden oluşan işçilerin grev dalgası büyüyerek devam ediyor. Ambulans çalışanları gelecek haftalarda 10 grev daha düzenleyecek. Hemşireler de 6 ve 7 Şubat'ta grev yapmayı planlıyor. Öğretmen sendikaları ise yaklaşık 100 bin öğretmenin 1 Şubat'tan itibaren 7 günlük bir greve gideceğini açıkladı. Öte yandan İtalya'da akaryakıt fiyatları nedeniyle benzin istasyonları 25-26 Ocak'ta ülke genelinde greve gidecek. İspanya ve Portekiz'de de birçok sektörde protestolar yapılıyor.