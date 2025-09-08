Avrupa’da hava kirliliği kalp sorunları oluşturuyor

İngiliz basınında yer alan haber, Avrupa'daki hava kirliliğinin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Guardian'ın yer verdiği araştırmaya göre, milyonlarca İngiliz, kirli hava nedeniyle felç veya kalp yetmezliği riskiyle karşı karşıya. Çalışmada 2010-2020 yılları arasında 300 bine yakın kişi gözlemlendi. Ülkede hava kirliliğinin en kötü olduğu bölgelerde yaşayanların, havası en temiz bölgelerde yaşayanlara kıyasla kalp yetmezliği geliştirme olasılığının yüzde 27 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Araştırma, felç riskinin ise yüzde 7 daha yüksek olduğunu gösterdi. Çalışmanın başyazarı Ghita Housni, "Daha temiz havanın daha sağlıklı kalpler anlamına geldiğini biliyoruz ve bu araştırma hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor" dedi. Bulgular, dünyanın en büyük kalp organizasyonu olan İspanya'daki Avrupa Kardiyoloji Derneği konferansında sunuldu.