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Giriş Tarihi: 17.7.2024

Avrupa’da her gece 1 milyon evsiz sokaklarda uyuyor

Avrupa ülkelerindeki evsizlik kıtadaki en büyük sorunlardan biri haline dönüştü. Son rapora göre İngiltere ve Fransa en çok evsizin olduğu ülke. Türkiye son sırada

Avrupa’da her gece 1 milyon evsiz sokaklarda uyuyor
Avrupa kıtasında son 10 yılda sokaklarda kalan insanların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Euronews'te yer alan habere göre son veriler, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de her gece yaklaşık bir milyon insanın sokaklarda uyuduğunu ortaya koydu. Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Örgütler Federasyonu tarafından yapılan araştırmaya göre evsizlerin sayısı hızla artıyor.

GERÇEK SAYI DAHA YÜKSEK
Örgüt ayrıca "Gerçek evsiz sayısının çok daha yüksek olması muhtemeldir" uyarısında bulundu. Avrupa Birliği'nde 10 bin kişi başına düşen evsizlik oranlarının en yüksek olduğu ülke İngiltere olup onu (42.6) Fransa (30,7), Çekya (28,4), Almanya (25,8) ve İrlanda (25,3) takip ediyor. Listenin en altında ise Türkiye 0,6 ile yer alıyor.
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Avrupa’da her gece 1 milyon evsiz sokaklarda uyuyor
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