Avrupa’da ikinci kriz! Rusya’dan askeri müdahale tehdidi





Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, "Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz" ifadesini kullandı. Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği kaydedilen açıklamada, kararın alınması için gelecek günlerde adımların hızlandırılacağı aktarıldı.