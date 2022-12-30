Avrupa’da ilaç krizi büyüyor

Avrupa ülkelerinde ilaç krizi yaşanıyor. Fransa'da Kovid-19, bronşiolit ve grip salgınları nedeniyle 3 bin ilaçta tedarik sıkıntısı oluştu. Ülkede eczanelerde çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü bulmak zorlaştı. Paris'in batısındaki Yvelines vilayetinde eczacılık yapan Souhil Cherraben, aylardır devam eden kıtlığın birçok ilacı kapsadığını söyledi. Çocuklara yönelik amoksisilin antibiyotiğinde de kıtlık yaşandığına dikkati çeken Cherraben, bu kıtlığın, önce ilacın şurup formuna, ardından çocuklara vermek amacıyla ikiye böldükleri, yetişkinler için üretilen tablet formuna yayıldığını dile getirdi. Ulusal İlaç Ajansı (ANSM), çocuklara yönelik amoksisilin bazlı antibiyotiklerde tedarik sıkıntısını onaylarken bunu antibiyotik tüketiminin artması ve üretimde yaşanan sorunlara bağladı. Almanya'da da çocuk ilaçları bulunamıyor. Pek çok ilaçta kıtlık yaşandığını belirten eczacı Julian Wawrzyniak, durumun ciddi olduğunu söyledi. En az 300 ilacın bulunmadığını kaydeden Wawrzyniak, "Şu anda durum, özellikle çocuklar için çok kötü, zira onlara zar zor ilaç tedarik edebiliyoruz" dedi. İngiltere'de de çok sayıda ilaçta kıtlık var.