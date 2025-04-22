Avrupa’da islamofobi en çok kadınları hedef alıyor

Avrupa'da son yıllarda Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile ilgili vakaların artışı dikkat çekiyor. Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu (CCIE) tarafından yayınlanan Avrupa'da İslamofobi başlıklı rapora göre, 2024 yılında Müslüman karşıtı vakaların yüzde 76'sında mağdurlar kadınlardan oluştu. Başörtüsüne dayalı ayrımcılık nedeniyle CCIE'ye geçen yıl 402 başvuru yapıldı. Müslüman karşıtlığında siyasilerin söylemleri ve giderek artan kurumsal yasaklar önemli rol oynarken, medya da bu söylemlerin geniş kitlelere yayılması için aracılık etti.