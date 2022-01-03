Avrupa’da İslamofobiyi yasallaştırma adımları

Avrupa İslamofobi Raporu 2020'de, kıtanın birçok ülkesinde İslam karşıtlığını yasallaştırmak için bulunulan girişimlere yer verildi. Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesi
'nden Profesör Farid Hafez'in hazırladığı Avrupa İslamofobi Raporu 2020'de, bölge ülkelerinde geçen yıl boyunca yaşanan İslam karşıtı olaylar ve söylemler ele alındı.
Avusturya:
Temmuz 2020'de, ülkedeki Müslümanlara ait kuruluşları "fişlemek" için "dokümantasyon merkezi" kuruldu.
Almanya:
Türk asıllı hâkim, bir yargılama sırasında başörtüsü taktığı için görevinden uzaklaştırıldı.
Belçika:
Anayasa Mahkemesi, Haziran 2020'de, "tarafsızlık" adı altında yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü başta olmak üzere siyasi ve dini sembollerin yasaklanmasının hukuka uygun olduğu yönünde hüküm verdi.
BAŞÖRTÜSÜ TAKINTISI
Danimarka:
Aşırı sağcı Danimarkalı Halk Partisi
, başörtüsünün bütün kamu binalarında yasaklanmasına yönelik meclise tasarı sundu. Tasarı meclisteki oylamada reddedildi.
Fransa:
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklamayı öngören tasarıyı Ulusal Meclis'e sundu.
İsveç:
Hükümet, Müslüman okullarının varlığının tartışma konusu yapılması üzerine yeni dini okullar inşa etmeme kararı aldı.
CAMİLERE İSLAMOFOBİK MEKTUPLAR GÖNDERİLDİ
Hollanda
'da geçen hafta, Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı birçok camiye zarf içinde İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yer aldığı mektuplar gönderildi. HDV'den yapılan yazılı açıklamada, İslamofobik içerikli mektupların camilere gönderilmesi kınandı.