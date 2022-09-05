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Giriş Tarihi: 5.9.2022 13:05 Son Güncelleme: 5.9.2022 13:16

Avrupa’da ‘karanlık’ artıyor! İtalya enerji krizine böyle çare buldu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Avrupa’da ‘karanlık’ artıyor! İtalya enerji krizine böyle çare buldu

Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamalarının ardından yaşanan kriz giderek derinleşiyor. Avrupa genelinde rekor seviyeye yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatları birçok ülkede tasarruf önlemlerini zirveye taşıdı. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere peş peşe kemer sıkma politikaları devreye girerken son olarak İtalya’da hizmet sektörü de isyan bayrağını çekti.

Avrupa, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmenin çarelerini arıyor. Rusya'nın Avrupa geneline enerji kaynağı akışını durdurmasıyla birlikte birçok ülkede sıra dışı tasarruf önlemleri alınmış durumda.

Elektrik ve ısınma ihtiyaçlarını azaltmak için "Duş almayın, klimaları kısın, ısıtıcılarınızı kapatın" gibi çağrılarda bulunan ülkelere bir yenisi daha eklendi.

Kamu binaları ve sokaklarda gece yapılan aydınlatmaları kapatma kararı alan Almanya ve Fransa'nın ardından İtalya'da işletmeler birer birer karanlığa gömülmeye başladı.

"ZORAKİ ROMANTİZM"

Başkent Roma'da restoranlar, rekor elektrik faturalarından sonra akşam yemeği servislerini mum ışığında yapmaya başladı.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre başkentte saat 21.00'den sonra mekânlarda ışıklar sönüyor, mumlar yanıyor.

Avrupa'da enerji krizi büyüyor | Video

FATURALARDAKİ ARTIŞ ÖNLENEMİYOR

Artan elektrik faturaları nedeniyle çareyi mum ışığında bulan İtalyan restoranları, vitrinlerine elektrik faturalarını da koyuyor.

Son bir yılda faturalarının aylık 2 bin 300 eurodan 7 bin 500 euroya çıktığını aktaran işletmeler, yakında tamamen karanlığa gömüleceklerini söylüyor.

Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor

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Avrupa’da ‘karanlık’ artıyor! İtalya enerji krizine böyle çare buldu
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