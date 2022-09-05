Avrupa’da ‘karanlık’ artıyor! İtalya enerji krizine böyle çare buldu

Avrupa, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmenin çarelerini arıyor. Rusya'nın Avrupa geneline enerji kaynağı akışını durdurmasıyla birlikte birçok ülkede sıra dışı tasarruf önlemleri alınmış durumda.

Elektrik ve ısınma ihtiyaçlarını azaltmak için "Duş almayın, klimaları kısın, ısıtıcılarınızı kapatın" gibi çağrılarda bulunan ülkelere bir yenisi daha eklendi.