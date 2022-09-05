Avrupa’da ‘karanlık’ artıyor! İtalya enerji krizine böyle çare buldu

Avrupa, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmenin çarelerini arıyor. Rusya'nın Avrupa geneline enerji kaynağı akışını durdurmasıyla birlikte birçok ülkede sıra dışı tasarruf önlemleri alınmış durumda.
Elektrik ve ısınma ihtiyaçlarını azaltmak için "Duş almayın, klimaları kısın, ısıtıcılarınızı kapatın" gibi çağrılarda bulunan ülkelere bir yenisi daha eklendi.
Kamu binaları ve sokaklarda gece yapılan aydınlatmaları kapatma kararı alan Almanya ve Fransa'nın ardından İtalya'da işletmeler birer birer karanlığa gömülmeye başladı.
"ZORAKİ ROMANTİZM"
Başkent Roma'da restoranlar, rekor elektrik faturalarından sonra akşam yemeği servislerini mum ışığında yapmaya başladı.
Ülke basınına yansıyan haberlere göre başkentte saat 21.00'den sonra mekânlarda ışıklar sönüyor, mumlar yanıyor.
Avrupa'da enerji krizi büyüyor | Video
FATURALARDAKİ ARTIŞ ÖNLENEMİYOR
Artan elektrik faturaları nedeniyle çareyi mum ışığında bulan İtalyan restoranları, vitrinlerine elektrik faturalarını da koyuyor.