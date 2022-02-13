Avrupa’da kısıtlamalar kalkıyor

Avrupa
ülkeleri koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Omicron dalgasında henüz zirvenin görülmediğini vurgulayarak, "Bilimsel öngörüler zirve noktasının yakın olduğuna işaret ediyor. Bu da bize, bir sonraki federal ve eyalet hükümetleri toplantısında, önümüzdeki hafta gevşetme adına bir adım atma ve bahar ayları için devamını planlama şansı tanıyor" dedi.
İtalya
'da açık alanlarda maske zorunluluğu kalktı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu ise 31 Mart'ta son bulacak. Ülkede aralıkta kapanan gece kulüpleri ise aşı ya da hastalığı geçirdiğine dair belge vermek şartıyla tekrar açılıyor.
İspanya
'da Noel öncesi tekrar zorunlu hale gelen açık alanlarda maske takma zorunluluğu, vaka sayılarının düşmesi üzerine kaldırıldı. Böylece öğrencilerin de teneffüste maske takmasına gerek kalmadı. Barcelona'da da eğlence mekânları yeniden açıldı. Mallorca ve komşu adalardaki mekânlarda aşı, test ya da iyileşmiş olma şartı kalktı.
Hollanda
'da şubat sonunda kısıtlamaların tamamen kalkması bekleniyor. Belçika'da da gelecek hafta gece hayatı ve kültür alanında gevşeme başlıyor, 12 yaş altı çocuklar için okulda maske zorunluluğu kalkıyor. Avusturya'da da mağaza ve müzelerde aşı ya da iyileşmiş olma kuralı kalkıyor. Fransa'da ise 20 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında ilkokullarda teneffüste maske zorunluluğu kalkıyor. Ancak öğrenciler sınıflarda maske takmaya devam edecek. Lüksemburg parlamentosu da bugün gevşemeye yeşil ışık yaktı.