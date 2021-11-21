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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Avrupa’da Kovid isyanı büyüyor

Avrupa’da Kovid isyanı büyüyor
Avrupa'da kısıtlamaları yeniden devreye sokan ülkelerin sayısı artarken protesto gösterileri de ülkeden ülkeye yayılıyor. Avrupalılar kapanma, temas kısıtlaması ve aşı zorunluluğu gibi önlemleri protesto ediyor. Hollanda'daki gösterilerde ortalığı birbirine katan protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Rotterdam, Lahey kentlerindeki gösterilerde "QR diktatörlüğüne hayır" sloganları atan göstericiler, "Biz denek değiliz" yazılı dövizler taşıdı. Protestolarda 5 polis yaralanırken 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Avusturya'daki gösterilerde ise protestocular, "Özgürlüğümüzü geri istiyoruz" sloganları attı. On binlerce kişi Viyana'da sokağa indi. Göstericiler, "Aşıya Hayır", "Yeter Artık" ve "Kahrolsun Faşist Diktatörlük" yazılı pankartlar taşıdı. İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, Yeşil Geçiş sertifikasını protesto ederken Hırvatistan'da da başkent Zagreb'de toplanan 10 binden fazla kişi yeni tedbirleri protesto etti. Danimarka ve İsveç'de de protestolar düzenlendi.
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Avrupa’da Kovid isyanı büyüyor
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