Avrupa’da Kovid isyanı büyüyor

Avrupa
'da
kısıtlamaları yeniden devreye sokan ülkelerin sayısı artarken protesto gösterileri de ülkeden ülkeye yayılıyor. Avrupalılar kapanma, temas kısıtlaması ve aşı zorunluluğu gibi önlemleri protesto ediyor. Hollanda
'daki gösterilerde ortalığı birbirine katan protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Rotterdam
, Lahey
kentlerindeki gösterilerde "QR diktatörlüğüne hayır" sloganları atan göstericiler, "Biz denek değiliz" yazılı dövizler taşıdı. Protestolarda 5 polis yaralanırken 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Avusturya
'daki gösterilerde ise protestocular, "Özgürlüğümüzü geri istiyoruz" sloganları attı. On binlerce kişi Viyana
'da sokağa indi. Göstericiler, "Aşıya Hayır", "Yeter Artık" ve "Kahrolsun Faşist Diktatörlük" yazılı pankartlar taşıdı. İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, Yeşil Geçiş sertifikasını protesto ederken Hırvatistan'da da başkent Zagreb'de toplanan 10 binden fazla kişi yeni tedbirleri protesto etti. Danimarka ve İsveç'de de protestolar düzenlendi.