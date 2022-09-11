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Giriş Tarihi: 11.9.2022 11:43 Son Güncelleme: 11.9.2022 11:43

Avrupa'da kriz büyüyor! Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi

AA
Avrupa’da kriz büyüyor! Romanya’da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi

Avrupa bir süredir enerji krizi yaşıyor. Son olarak ise Romanya'nın alüminyum üreticisi Alro Slatina artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdiğini açıkladı.

Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu, ülkedeki alüminyum üreticisi "Alro Slatina" şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verdiğini duyurdu. Popescu, dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.

Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağını ifade etti. Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea'nın da 1 Ağustos'tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı.

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Avrupa'da kriz büyüyor! Romanya'da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi
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