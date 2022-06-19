Avrupa’da kriz çanları

Rusya-Ukrayna savaşın ardından Moskova'ya yönelik yaptırımlar ve küresel enflasyondaki artış nedeniyle Avrupa'nın pek çok ülkesi enerji kriziyle mücadele planları yapıyor. Rusya'nın gaz sevkiyatını azalttığı ülkelerden olan ve peş peşe tasarruf açıklamaları yapan Almanya'da enerji tartışmaları yaşanıyor. Ülkedeki elektrik, doğal gaz, su, telekomünikasyon, posta ve demiryollarından sorumlu Federal Ağ Ajansı, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatında yaşanan kısıtlamalar ile doğal gaz fiyatlarını yükseltme stratejisi izlediğini savundu. Ajans, ülkedeki doğal gaz arzının mevcut durumuyla ilgili "ciddi" değerlendirmesinde bulundu."Rusya günlerdir Almanya ve Avrupa'ya daha az doğal gaz sevk ediyor" diyen Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'na bağlı olan ajansın başkanı Klaus Müller, "Bununla bizi sarsmayı ve fiyatları yükseltmeyi planlıyorlar" açıklamasında bulundu. Federal hükümetin bu yüzden Almanya'ya ek sıvı gaz sevkiyatı organize ettiğini de dile getiren Müller, "Kış için doğalgaz tasararrufu etmek hepimizin görevidir" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Federal Ağ Ajansı'nın, kiralık konutlarda minimum sıcaklık zorunluluğunun 20 dereceden 18 dereceye düşürülmesi önerisi, tartışmalara neden olmuştu. Hükümet ortaklarından Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grubu Başkanı Christian Dürr, yasağa karşı çıkmış ve hükümetin gelecek kış doğal gaz kıtlığı yaşanmaması için büyük çaba sarf etmesi gerektiğini söylemişti. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in, ülkedeki tasarrufu amaçlayan planlarının ayrıntıları belli oldu. DPA ajansındaki beş sayfalık rapora göre, "durumun ciddi" olduğunu söyleyen Habeck, "Doğal gaz tüketimi daha da düşmeli ve böylece depolarda daha fazla gaz biriktirilmeli. Yoksa kışın gaz zar zor yetecek" diye konuştu.