Avrupa’da kriz derinleşiyor

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri kışın yaklaşmasıyla yeni tasarruf kararları almaya devam ediyor. Financial Times'ın (FT) haberine göre enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya, kış aylarında diğer ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak sınırlamak zorunda kalabilir. FT'ye konuşan Almanya'nın önde gelen şebeke operatörü Amprion'un direktörü Hendrik Neumann, elektrik kesintilerini önlemek için "son çare" olarak böyle bir önlem alınabileceğini ifade etti.Norveç devlet demiryolu şirketi Bane Nor, enerji tüketimini azaltmak için yeni adımlar atıyor. Şirket, enerji tüketimini azaltmak amacıyla ülkedeki 334 tren istasyonunda sıcaklığı 21'den 17 santigrat dereceye düşüreceğini duyurdu. Şirket ek olarak, ülkenin bazı bölgelerindeki fahiş elektrik maliyetleri nedeniyle bazı ofislerindeki ısınma sıcaklığını da düşürecek.Belçika'da son dönemde hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatları fırınları zor durumda bıraktı. Ülke genelinde fırıncılar hızla artan enerji faturalarının baş edilemez bir hal almasından şikayet ediyor. Yaklaşık 8 kat artan doğal gaz fiyatları nedeniyle son dönemde pek çok fırının kapanması dikkati çekiyor. En son Valonya'da yer alan 19 yıllık Dumont fırını da maliyetler yüzünden kapandı. Un fiyatının da yükseldiğini belirten fırıncılar, maliyetleri karşılayamıyor.