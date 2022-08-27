Avrupa’da kriz mutfakları vurdu

AVRUPA'DA çok sayıda kişi elektrik ve doğalgaz faturalarında, tahmin edilenin de ötesinde bir artışla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. BBC'deki haberde de krizin İngiltere'de halka nasıl yansıdığı ele alındı. Marina Keohane isimli bir kadın, "Televizyon izlerken ışığı kapatıp karanlıkta oturuyorum. Yemek konusunda ise ocağımı kullanmaktan korkuyorum. Ocak da elektrikle çalışıyor fırın da, bu yüzden çok enerji tüketiyor. Ben de mikrodalgada ısıtılan hazır yemeklerden alıyorum veya salata yapıyorum" dedi.