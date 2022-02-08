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Giriş Tarihi: 8.2.2022 00:21 Son Güncelleme: 8.2.2022 00:23

Avrupa'dan Müslümanlara zulüm! İsveç'te çocuklara yaptıkları kan dondurdu!

AA
Avrupa’dan Müslümanlara zulüm! İsveç’te çocuklara yaptıkları kan dondurdu!

Avrupa'da islamofobi gün geçtikçe artmaya devam ederken Müslümanlara yapılan zulüm İsveç'te de kendini gösterdi. Başkent Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslümanlar, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Yapılan protestoda "Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var." ifadeler kullanılarak Adalet çağrılarında bulunuldu.

Parlamento önünde bir araya gelen aileler hükümetin duruma el koymasını ve çocuklarının geri verilmesini istedi.

Göstericiler, ellerinde "Çocuklarımızı geri verin", "Yavrularımız elimizden alındı, haksızlığa maruz kaldık", "Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, çocukların çoğunluğunun istenmeyen ailelere verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bazı çocuklarımız pedofil ailelere verildi. Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var. Adalet istiyoruz, çocuklarımızı bize vermiyorsanız uygun ailelere verin." ifadeleri kullanıldı.

2017'de 5 çocuğu alınan Suriyeli Diab Talal ve eşi Amal Şeyho da gösteride hazır bulundu. Çocukları ellerinden alınan bazı anneler gösteri sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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Avrupa'dan Müslümanlara zulüm! İsveç'te çocuklara yaptıkları kan dondurdu!
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