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Giriş Tarihi: 2.5.2022 01:02 Son Güncelleme: 2.5.2022 01:03

Avrupa'da olaylı 1 Mayıs! Kutlamalarda ortalık karıştı

İHA
AA
Avrupa’da olaylı 1 Mayıs! Kutlamalarda ortalık karıştı

Avrupa'nın birçok ülkesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarında polis ile göstericiler karşı karşıya geldi. Fransa'nın başkenti Paris’teki olaylı 1 Mayıs kutlamalarında 54 kişi gözaltına alındı, 8 polis ise yaralandı. Almanya’nın başkenti Berlin’de gösteriler kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Brüksel'de küçük bir grup, bazı araçlar, mağaza vitrinleri ve otobüs duraklarına zarar verdi

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için sivil toplum kuruluşları ve sendikalar önderliğinde binlerce kişi sokağa indi. Barışçıl başlayan gösterilerde, siyah kıyafetler giyen ve aralarında terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin de olduğu aşırılık yanlısı anarşist grup "Kara Blok" üyeleri polise taş ve şişe ile saldırdı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kutlamaların çoğunun barışçıl olduğunu ancak polisin yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeciye saldıran bir kadın da dahil olmak üzere Paris'te 54 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Darmanin ayrıca, çıkan olaylarda 8 polisinde yaralandığını ifade etti.

116 BİNDEN KİŞİ KUTLAMALARA KATILDI

Paris dışında Lille, Nantes, Toulouse ve Marsilya gibi diğer şehirlerde de yaklaşık 250 miting düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 24 bini başkentte olmak üzere toplam 116 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.

BERLİN'DE ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan çeşitli gösteriler kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başkentin Oranien Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericileri biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentte 1 Mayıs'ta çok sayıda gösteri yapıldığı, bu gösterilerde yaklaşık 6 bin polisin görev yaptığı belirtildi. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 1 Mayıs yürüyüşüne 14 binden fazla göstericinin katıldığı ifade edildi.

BELÇİKA'DA KÜÇÜK BİR GRUP OLAY ÇIKARDI

Başkent Brüksel'de küçük bir grup, 1 Mayıs yürüyüşü sırasında bazı araçlar, mağaza vitrinleri ve otobüs duraklarına grafitiler çizerek zarar verdi. Bazı araçların ise camları kırıldı.

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Avrupa'da olaylı 1 Mayıs! Kutlamalarda ortalık karıştı
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