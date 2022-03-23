Avrupa’da Omicron’un alt varyantı yükselişte, Türkiye’de ise salgın geriliyor

OLUMLU GELİŞMELER

Türkiye'deki omicron dalgası ile ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Kısıtlamaların kaldırılması ise günlük vaka sayıları biraz artsa da hastaneler boşaldı. Ankara başta olmak üzere bu gerileme yüzde 30'ları buldu. Günlük vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi halinde Ramazan Bayramı ve sonrası yaşanacak hareketliliğin Anadolu şehirlerini etkilemesi beklenmiyor. Bu da BA2 etkisi olmaksa Türkiye'nin yaz aylarını rahat geçireceği anlamına geliyor.