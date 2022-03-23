Avrupa’da Omicron’un alt varyantı yükselişte, Türkiye’de ise salgın geriliyor

ÖNCE TAKİP, GELİŞMELERE GÖRE ÖNLEM
İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde omicronun alt varyantı BA2 yüzde 60 ile baskın varyant haline geldi. ABD'de de hızla yayılan alt varyant ile bilinen daha hızlı bulaşıyor, çocuk ve 60 yaş üstünde de etkili. Omicronun alt varyantı olduğu ve aşıların da etkisini koruması nedeniyle ölüm oranların arttırmayacağı varsayıyor.
Türkiye de yeni varyantı yakından takip ediyor. Gelişmelere göre yeni önlemlerin devreye sokulup sokulmayacağına karar verilecek. Hastalık gücü ve ölümlere göre bazı önlemlerin geri gelmesi mümkün olabilecek.
OLUMLU GELİŞMELER
Türkiye'deki omicron dalgası ile ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Kısıtlamaların kaldırılması ise günlük vaka sayıları biraz artsa da hastaneler boşaldı. Ankara başta olmak üzere bu gerileme yüzde 30'ları buldu. Günlük vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi halinde Ramazan Bayramı ve sonrası yaşanacak hareketliliğin Anadolu şehirlerini etkilemesi beklenmiyor. Bu da BA2 etkisi olmaksa Türkiye'nin yaz aylarını rahat geçireceği anlamına geliyor.