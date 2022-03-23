Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa'da Omicron'un alt varyantı yükselişte, Türkiye'de ise salgın geriliyor
Giriş Tarihi: 23.3.2022 10:26 Son Güncelleme: 23.3.2022 10:36

Avrupa'da Omicron'un alt varyantı yükselişte, Türkiye'de ise salgın geriliyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Avrupa’da Omicron’un alt varyantı yükselişte, Türkiye’de ise salgın geriliyor

Omicron varyantı ile birlikte salgının sonu geldi derken alt varyant BA2 tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Yeni varyant Avrupa'da baskın hale gelirken vakaların seyri acısından nasıl bir tablo ortaya koyacağı da merakla bekleniyor. Avrupa'dan en geç iki ay sonra dalgaların etkisine geren Türkiye bu nedenle BA2'yi yakın takibe aldı.

ÖNCE TAKİP, GELİŞMELERE GÖRE ÖNLEM

İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde omicronun alt varyantı BA2 yüzde 60 ile baskın varyant haline geldi. ABD'de de hızla yayılan alt varyant ile bilinen daha hızlı bulaşıyor, çocuk ve 60 yaş üstünde de etkili. Omicronun alt varyantı olduğu ve aşıların da etkisini koruması nedeniyle ölüm oranların arttırmayacağı varsayıyor.

Türkiye de yeni varyantı yakından takip ediyor. Gelişmelere göre yeni önlemlerin devreye sokulup sokulmayacağına karar verilecek. Hastalık gücü ve ölümlere göre bazı önlemlerin geri gelmesi mümkün olabilecek.

OLUMLU GELİŞMELER

Türkiye'deki omicron dalgası ile ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Kısıtlamaların kaldırılması ise günlük vaka sayıları biraz artsa da hastaneler boşaldı. Ankara başta olmak üzere bu gerileme yüzde 30'ları buldu. Günlük vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi halinde Ramazan Bayramı ve sonrası yaşanacak hareketliliğin Anadolu şehirlerini etkilemesi beklenmiyor. Bu da BA2 etkisi olmaksa Türkiye'nin yaz aylarını rahat geçireceği anlamına geliyor.

OMİCRON ARAŞTIRMASI

Omicron varyantı ile ilgili en kapsamlı çalışmanın sonuçları ise umut verici. İngiltere'de 1,5 milyondan fazla kişinin verilerine göre delta varyantına göre omicronda hastaneye yatış riski yüzde 59, ölüm ise yüzde 69 daha düşük.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa'da Omicron'un alt varyantı yükselişte, Türkiye'de ise salgın geriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA