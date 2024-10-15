Avrupa’da Rusya ile savaş hazırlığı yayılıyor

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş devam ederken Avrupa ülkelerindeki gerilim de her geçen gün artıyor. Polonya Genelkurmay Başkanı Raimund Andrzejczak, Rusya'nın Ukrayna'yı yenip Litvanya sınırını geçmesi durumunda Varşova'nın "doğrudan St. Petersburg'a saldıracağını" söyledi. Finlandiya ve İsveç ise gelecek ay savaşa hazırlık için güncellenmiş talimatları dağıtmaya başlayacak. Öte yandan, Alman istihbaratı casusluk faaliyetlerini artırdığına dikkat çekerek Rusya'nın 2030'a kadar ülkelerine saldırmaya hazır hale geleceğine işaret etti.