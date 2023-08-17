Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor! Doktorlar ayaklandı

Avrupa ülkelerinde son günlerde ana gündem maddelerinden biri de sağlık sistemlerindeki aksaklıklar oluyor. Birçok ülkenin özellikle acil servisleri ya yetersiz kalıyor ya da başka aksaklıklar çıkıyor. İşte Avrupa ülkelerinde yaşanan sağlık krizlerine bazı örnekler:
HASTALAR KALİTESİZLİK KURBANI
Almanya'da Meclis Sağlık Komisyonu bir rapor yayınladı. Buna göre ülkedeki hastanelerde tıbbi kalite yetersiz. Rapora göre ayrıca, şayet hastaların çoğu daha iyi donanıma sahip veya uzmanlaşmış kliniklerde tedavi edilebilseydi binlerce hasta yaşamını yitirmemiş olacaktı.
Fransa'daki durumu da ülke basını son zamanlarda sıkça dile getirmeye başladı. La Provence gazetesinin haberine göre, ülkedeki hastanelerin acil servis bölümleri büyük bir kriz yaşıyor.
Hastanelere gelen hastalar, personel eksikliği ve yoğunluk nedeniyle hastanelerin bahçesine konulan yataklara yerleştiriliyor. Doktorların bir kısmı da yoğunluğu azaltmak için hastaları bahçede ön muayeneden geçiriyor.
Personel yetersizliğinin yanı sıra 112 acil servisleri de çalışanların grevi nedeniyle birçok bölgede hizmet veremiyor. 100 acil servis hattından 69'u grev nedeniyle hizmet sunmuyor.
DOKTORLAR AYAKLANDI
İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, geçtiğimiz günlerde greve başlamıştı. Doktorlar, başkent Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Başbakan Rishi Sunak'ın resmi konutunun bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdüler. Hekimler, hükümetten yüzde 35'lik zam ve maaş düzenlemesi istediklerini dile getirdi.
AMBULANS KRİZİ
Yunanistan'da sağlık sektörünün, yoğun geçen turizm sezonunda yetersiz kaldığı bildirildi. Haber sitesi Politico'ya göre Yunanistan'da sağlık çalışanı kadrosunun yetersizliği sebebiyle, turistik adalardaki sağlık merkezlerinde aksaklıklar yaşanıyor.
Konu hakkında Politico'ya konuşan Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) Başkanı Giorgos Mathiopoulos, "Ülkede büyük boşluklar olduğu için ambulans hizmetimizi sil baştan yeniden tasarlamalıyız" ifadelerini kullandı.