Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor! Doktorlar ayaklandı

Avrupa ülkelerinde son günlerde ana gündem maddelerinden biri de sağlık sistemlerindeki aksaklıklar oluyor. Birçok ülkenin özellikle acil servisleri ya yetersiz kalıyor ya da başka aksaklıklar çıkıyor. İşte Avrupa ülkelerinde yaşanan sağlık krizlerine bazı örnekler: