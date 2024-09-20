Avrupa’da ticaret ahlaksızlığı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına 7 Ekim'den bu yana her türlü desteği veren Avrupa ülkeleri bir kez daha sıra dışı bir yasak ile gündemde. Fransa'da Cezayir merkezli bir fındık ezmesi yasaklandı. El Mordjene marka ezmenin Avrupa Birliği tarafından yasaklanmasının ardından Fransa'daki sosyal ağlarda isyan başlatıldı. Çok sayıda kullanıcı yasağın İsrail'e karşı başlatılan boykot kapsamında alındığını dile getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle başlatılan boykot kapsamında İtalya merkezli ünlü bir ürünün satışları düşüyordu. Avrupa'da daha önce Filistin'i destekleyen sloganlar ve kıyafetler de yasaklanmıştı. Sosyal ağ sitelerinde de sık sık İsrail karşıtı paylaşımlara sansür uygulanıyor.