Avrupa’da Twitter paniği

Dünyaca ünlü ABD'li milyarder Elon Musk'ın son hamlesi dengeleri bozdu. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Dünyanın en zengin kişisi unvanını elinde bulunduran Musk, Twitter'ı "daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için" satın aldığını söyleyerek, şirketin logosuna atıf yapıp "Kuş artık özgür" dedi.Musk, uzun süredir Twitter'ın adil bir yayın politikası olmadığını ve toplumları manipüle ettiğini savunuyordu. Perşembe günü elinde lavabo ile Twitter merkezine giden Musk, sosyal medya platformunun ne aşırı sağ ne de aşırı solun 'cirit attığı' bir yer olmayacağı mesajını ve şirkette baştan sona değişikliğin işaretini vermişti.Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) bir açıklama geldi.AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı" mesajını paylaşmasına karşılık verdi. Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" dedi. ABD medyasında da Musk'ın Twitter üzerinden ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimleri etkileyeceği ileri sürüldü.Söz konusu haberlerde Musk'ın, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi. Musk'ın söz konusu isimleri güvenlik birimleri eşliğinde şirketten çıkardığı ileri sürüldü. Musk'ın sadece eski CEO Agrawal'a 42 milyon dolar tazminat ödediği ileri sürüldü.Twitter'ı daha 'özgürlükçü' bir ortam haline getirme sözü veren Elon Musk'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan ömür boyu yasağı da kaldırması bekleniyor. Sosyal medya şirketi Twitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından sonra Trump'ın hesabını askıya almıştı.