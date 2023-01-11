Avrupa’da utanç kuyruğu

Enerji krizi, hayat pahalılığı, hammadde sıkıntısı ve yüksek enflasyonla boğuşan Avrupa'da sağlık sistemi her geçen gün bozuluyor. Hastanelerin acil servislerinde insanlar saatlerce bekliyor, hemşire ve hastabakıcı eksikliği yaşlıların ölümüne, yanlış tedavilere neden oluyor. Alarm veren sağlık sisteminin bir kötü örneği de geçtiğimiz gün Avusturya'da yaşandı. Lienz kentindeki insanların ücretsiz muayene olabileceği hastalık kasası ile çalışan ve 40 bin hastası bulunan bir göz doktoru emekli olup muayenehanesini kapattı. Kentte yaşayan ve doktora para verecek durumda olmayanlar diğer doktorun muayenehanesi önünde yüz metreyi aşan kuyruk oluşturdu. Randevu almak için insanlar sabah saat 05.30'da kuyruğa girdi. FRANKFURT