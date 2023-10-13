Avrupa’da yasaklar engelleyemedi

: Başkent Paris'te Filistin'e yönelik destek gösterisi yasaklanmasına rağmen binlerce kişi yasak tanımadan sokağa indi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Apartheid son bulsun","Filistin yaşayacak, Filistin galip gelecek", "İsrail-Filistin savaşına hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Polis gösteriyi dağıtmak için aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Başkenti Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Atina'daki meclis binası önünde düzenlenen eyleme, ülkedeki Filistinliler ve mecliste yer almayan sol gruplardan oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup katıldı. Göstericiler ellerinde Filistin bayrağı taşıdı.