Avrupa’daki artan ırkçılık tek tek kayıt altında! YTB Başkanı Eren: Saldırılar son 5 yılda yüzde 250 arttı

İslam karşıtlığı, göçmen ve yabancı düşmanlığının özellikle Avrupa'da her fırsatta nükseden ciddi bir hastalık olduğunu belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, Avrupa'da aşırı sağcı saldırılarda son 5 yıl içerisinde artışın yüzde 250 olduğunu söyledi. Rapora göre 2021 yılında yurt dışındaki Türk varlığını hedef alan Almanya'da 132, Hollanda'da 43, Fransa'da 38 olmak üzere toplam 23 ülkede 316 saldırı YTB tarafından kayıt altına alındı. Bıçaklama, kılıçla yaralama, kimyasallarla zehirleme, kundaklama, darp gibi çok çeşitli vakalar neticesinde en az 45 vatandaş yaralandı. Kılıçla yaralamadan kimyasalla zehirlemeye varıncaya kadar saldırı girişimi gerçekleştirildiği ifade edilen rapora göre 22 kundaklama yapıldı. Nefret Söylemi başlığında 172 vaka meydana geldi.

KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK DAVRANIŞ

Danimarka Kopenhag'da aşırı sağcı bir parti mensubu sokakta, 7 Ağustos'ta Norveç'te ülke çapında İslam karşıtı birçok provokatif gösteri düzenleyen SIAN (Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun) grubu Stavanger şehrindeki gösterinin sonunda

Kur'an-ı Kerim'i yaktı. 5 Eylül'de İsveç Stockholm'de Fittja Ulu Cami önünde İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim'i yere fırlattı.

CAMİİLERİ HEDEF ALIYORLAR

Almanya Sontheim'de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camii'ne yılın ilk günü saldırı düzenlendi. Caminin camı ve önünde bulunan ahşap bank kırıldı. 8 Şubat Almanya Lübeck'te bir caminin çatı katı ateşe verildi.

OKULLARA SIÇRADI

Düşmanlık okullarda da kendisini gösterdi. Ders kitabında İslam düşmanlığı

25 Mart'ta İngiltere Yorkshire'te bir öğretmen, din bilgisi dersinde Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürler gösterdi. 1 Nisan'da Kanada Ontario'da

Kanada'nın Ontario eyaletinde orta dereceli okulların ders kitaplarında İslam ve Hz. Muhammed ile ilgili yanıltıcı ve olumsuz ifadelere yer verildi.

HZ. MUHAMMED'İ DE HEDEF ALDILAR

6 Nisan'da Norveç Björnstad'da kasabasındaki Hıristiyan topluluğu tarafından Paskalya nedeniyle bir sokakta yol boyunca aydınlatma direklerine asılan bilmeceler dizisinin bazılarının üzerini kapatacak şekilde Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren posterler yapıştırıldı. Nefret suçu ölüm tehdidine kadar ulaştı. 17 Nisan'da Fransa Milli Görüş Başkanı, içlerinde emekli askerlerin de bulunduğu isimsiz bir oluşumdan ölüm tehdidi içerikli mektup geldi. Mezarlıklar da hedef alındı. 27 Nisan'da İsveç'in Malmö kentindeki Rosengard semtinde Müslümanlara ait bir mezarlık saldırıya uğradı.