Avrupa’daki başörtüsü ayrımcılığı yine kanıtlandı

Avrupa'da başörtülülere karşı yapılan ayrımcılık bir kez daha ortaya serildi. Hollanda Utrecht Üniversitesi, İngiltere Oxford Üniversitesi ve Almanya'daki Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi'nden uzmanlar, Hollanda, Almanya ve İspanya'daki işverenlerin, başörtülü adayların işbaşvurularına dönüş oranlarını ele aldı. Aynı kişinin, aynı bilgiler kullanılarak hazırlanan özgeçmişlerine başörtülü ve başörtüsüz fotoğraflarının eklenerek işverenlerin davranışları ölçüldü. Hollanda'da iş başvurusunda başörtülü fotoğraf kullanılanların yüzde 35'ine dönüş yapılırken, diğer başvurularda bu oranın yüzde 70'e çıktığı görüldü. Almanya'da başörtülü adayların yüzde 25'ine dönüş yapılırken, diğer adayların yüzde 53'ü başvurularına dönüş aldı. İspanya'da ayrımcılığa dair veri saptanmadı. Araştırmanın yazarlarından Dr. Valentina Di Stasio, Fransa ve diğer ülkelerdeki benzer çalışmaların da Müslümanlara yönelik ayrımcılığı ortaya koyduğunu kaydetti.