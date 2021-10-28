Avrupa’daki doğal gaz krizinde yeni gelişme: Putin talimat verdi

"GEREKTİĞİNDEN FAZLASINI KAPATTIK"

Gazprom'un sözleşmeleri doğrultusunda Avrupa ülkelerine yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini anlatan Putin, "Gazprom, Avrupa'daki ABD gazı açığını bile gerektiğinden fazla kapattı." diye konuştu.

Avrupa piyasasındaki doğal gaz fiyatlarının bin metreküpte 1000 doların üstünde seyretmeye devam ettiğine işaret eden Putin, "Avrupa yer altı depolama tesislerinde gaz rezervlerinin seviyesi son beş yılın ortalamasından çok daha düşük durumda." dedi.