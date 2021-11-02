Avrupa’daki enerji krizinde flaş Rusya çıkışı: Çareyi onda buldular...

ÇOK ÖNEMLİ BİR KRİZ

Oxford Enerji Enstitüsü Gaz Araştırma Bölümü Başkanı David Ledesma da Avrupa ve küresel doğal gaz piyasalarında yaşananın bir fiyat krizi olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 4 ay özellikle çok önemli, bunun bir kriz olduğu inkar edilmemeli." ifadesini kullandı.

Son dönemde piyasalarda fiyatların ciddi düzeyde arttığını anımsatan Ledesma, buna karşın yenilenebilir enerji ve LNG gibi alternatiflerin gündeme geldiğini söyledi.