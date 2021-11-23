Avrupa’daki kısıtlamalar artarak yayılıyor

AVRUPA
:
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar geri geliyor.
BELÇİKA:
12 Aralık'a kadar haftanın 4 günü evden çalışma kararı alındı.
FRANSA:
Bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere aşı zorunluluğu getirildi.
ALMANYA:
Bazı bölgelerinde restoranlar, spor salonları, barlar, berberler ve güzellik salonları gibi işletmeler kapatılacak.
AVUSTURYA:
20 gün sokağa çıkma kısıtlaması devrede.
YUNANİSTAN:
60 yaş üstünün kapalı alanlara girebilmesi için 3'üncü doz aşı şartı koşuldu.
İTALYA:
Bazı bölgelerinde 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
MACARİSTAN:
Kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirildi.
DSÖ:
İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nin geliştirdiği koronavirüs antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.
ÇİN:
Yurt içi kaynaklı Kovid-19 salgınında son aşamaya gelindi.
PFIZER/BIONTECH:
Aşı 12-15 yaş çocuklarda yüzde 100 etkili.
ABD:
Çocuk vakaların sayısı iki haftada yüzde 32 arttı.
LATIN AMERIKA:
Son 24 saatte Brezilya
'da 123, Meksika
'da 53, Kolombiya
'da 45 kişi öldü.