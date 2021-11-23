Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa’daki kısıtlamalar artarak yayılıyor
Giriş Tarihi: 24.11.2021

Avrupa’daki kısıtlamalar artarak yayılıyor

Avrupa’daki kısıtlamalar artarak yayılıyor
AVRUPA: Artan vakalar sonrası kısıtlamalar geri geliyor.
BELÇİKA: 12 Aralık'a kadar haftanın 4 günü evden çalışma kararı alındı.
FRANSA: Bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere aşı zorunluluğu getirildi.
ALMANYA: Bazı bölgelerinde restoranlar, spor salonları, barlar, berberler ve güzellik salonları gibi işletmeler kapatılacak.
AVUSTURYA: 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması devrede.
YUNANİSTAN: 60 yaş üstünün kapalı alanlara girebilmesi için 3'üncü doz aşı şartı koşuldu.
İTALYA: Bazı bölgelerinde 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
MACARİSTAN: Kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirildi.
DSÖ: İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nin geliştirdiği koronavirüs antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.
ÇİN: Yurt içi kaynaklı Kovid-19 salgınında son aşamaya gelindi.
PFIZER/BIONTECH: Aşı 12-15 yaş çocuklarda yüzde 100 etkili.
ABD: Çocuk vakaların sayısı iki haftada yüzde 32 arttı.
LATIN AMERIKA: Son 24 saatte Brezilya'da 123, Meksika'da 53, Kolombiya'da 45 kişi öldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’daki kısıtlamalar artarak yayılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA