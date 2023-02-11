Avrupa’dan depremzedelere yardımlar sürüyor

Yardım malzemelerinin depolarda paketlenmesi çalışmalarına gönüllü destek veren İspanyol Ana Rodriguez, "İnanılmaz bir şey. Her yerden yardım paketi yağıyor. Kıyafet, battaniye, yiyecek, her türlü yardım var. Türkiye'de korkunç üzücü bir olay yaşandı. Oradakileri biraz olsun rahatlatabilmek için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Gönüllülerden Duygu Ünsal da "Herkes elinden ne gelirse her şeyi göndermeye çalışıyor. Biz burada gelenleri ayırıp, paketleyip tırlara yüklenmesine yardımcı oluyoruz. İspanyol, Türk, İngiliz herkes burada. Bazen ağlıyor, bazen gülüyoruz. Çok duygu yüklü ve birliktelik hissi veren güzel bir ortam var." şeklinde konuştu.