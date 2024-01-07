Avrupa’dan geç gelen itiraf

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken vahşete destek veren Fransa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ve Gazze'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "Filistin toprağı olan Gazze'nin geleceğini belirlemek İsrail'e düşmez. Uluslararası hukuk ilkesine geri dönülmeli" ifadelerini kullandı. İki devletli çözüme yönelik desteğinin altını çizen Colonna, "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olmak isteyen Filistin toprağıdır. Uygulanabilir tek seçenek olan iki devletli çözümü destekliyoruz" dedi. Öte yandan, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'deki savaşın bir an önce durdurulması için gösteri düzenledi.