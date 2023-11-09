Avrupa’dan İsrail’e ilk ciddi uyarı

Galler Parlamentosu, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, hükümete İsrail'e karşı yaptırım kararı almaya çağırdı.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, France 2 TV kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku ihlal etmeyi bırakmazsa 'yalnız kalacağını' söyledi.ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması yerine Filistinlileri toplu olarak cezalandırmaya öncelik verdiğini belirtti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulundu.