Avrupa’dan Türk savunma sanayiine övgü

Avrupa Birliği'nin (AB) savunmada ABD'den bağımsız hareket etme arayışı sürüyor. Öne çıkan ülke Türkiye oluyor. AB Komisyonu 19 Mart'ta, 2030'a kadar askeri harcamalarını ve üretimini artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeren Beyaz Bülten (White Paper) adı verilen yeni bir strateji açıkladı. AB Komisyonu, Beyaz Bülten'de bir araya getirdiği 2023 hedeflerini kolaylaştırmak için Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) isimli 150 milyar euroluk bir finansman paketi teklif etti.

'TÜRKİYE HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI'

SAFE paketinin 17. maddesinde yer alan sadece üye ülkelerin değil, aday ülkelerin de programın parçası olabileceği unsuru, Türkiye'nin de katılımını Avrupa'nın gündeme getirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan AB Komisyonu'nun Savunma Sözcüsü Thomas Regnier, "Türkiye gibi (AB üyesi olmayan) diğer ülkeler, bir savunma ürününün yüzde 35'ine kadarını hemen sağlayabilir" dedi.

Uluslararası düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Berlin merkezli askeri analiz uzmanı Ester Sabatino ise "Bence Türkiye son yıllarda harika bir iş çıkardı. Savunma sanayiinin gelişimine büyük yatırımlar yaptı. Bu noktada, özellikle insansız hava aracı (İHA) üretimi konusunda özel bir uzmanlığa sahip. Bu aynı zamanda Avrupa ülkelerinin önemli ölçüde odaklanmak istediği bir şey. Bu noktada, Avrupa tarafında bu tür bir üretime ihtiyaç var. Avrupa'da çok fazla İHA üreticisi yok" değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL RAPOR: TÜRK DENİZALTILARI BATI'YI GERİDE BIRAKTI

Orduların durumunu raporlayan Global Firepower / Küresel Silah Gücü, dünyanın en güçlü denizaltı donanmaları sıralamasını güncelledi. Türkiye, 12 denizaltı ile dokuzuncu sırada yer alarak Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkeleri geride bıraktı. Böylece Türk Deniz Kuvvetleri'nin deniz gücündeki artan etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Bu başarı, Türkiye'nin denizaltı filosunun modernizasyonu ve savunma sanayiindeki ilerlemelerle mümkün oldu. Listenin ilk sırasında 70 denizaltı ile ABD yer alırken, Rusya 63 denizaltı ile ikinci sırada bulunuyor.