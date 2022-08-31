Avrupalı devletler krizde sınıfta kaldı

Pandemi, artan işsizlik, tedarik zincirindeki problemler, Ukrayna Savaşı, tahıl krizi, doğal afetler... Dünya bir süredir ekonomik krizin altında. Türkiye ayrıca yıllardır sınırlarındaki savaşlarla mücadele ediyor. Yurtiçindeki muhalifler ile Batı medyası sık sık Türkiye'nin bu ekonomik kriz sürecini aşamayacağına dair manipülasyonlar yapıyor. Ancak Türkiye, yükselen enflasyona karşı vatandaşı ezdirmeme politikası ile krizi aşıyor. Hükümetin halkı koruyan politikaları ile krizin hanelere daha şiddetli yansımasının önüne geçiliyor.Ekonomik krizin Avrupa'daki etkisi ise her geçen gün daha da kötüleşiyor. Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı devletler, büyük bir çıkmazın içine girdi. Halk arasında yoksulluk artarken, Avrupalılar ülkelerindeki hükümetleri yeterli tedbirler almamakla suçluyor.Krizlere karşılık hükümetler tasarruf öneriyor:Kamu binalarında salon ve koridorlar ısıtılmayacak. AVM'lerdeki yürüyen merdivenler durduruldu. Halka "Daha az yıkanın" çağrısı yapıldı. Sıcak su ve kaloriferlerin açılacağı saatler belirlenecek.Saat 22.00'dan sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıkları kapatılacak.Kamu binaları ve okullarda, klimalar 27 derecenin altına inmedi.Vatandaşlara, "birkaç saat süren elektrik kesintilerine karşı mum ve evinde odun sobası olanlar için odun stoklama" çağrısı yapıldı.İşyerlerinde klimalar 26 derecenin, kaloriferler 19 derecenin altında çalıştırılacak.